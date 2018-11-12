وكالة الطاقة الذرية: إيران ملتزمة بالاتفاق النووي رغم العقوبات

أوضح التقرير ربع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التزام إيران بالقيود الرئيسية المفروضة عليها بموجب اتفاقها مع القوى العالمية عام 2015.

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وأفاد التقرير أنه تم التحقق من عدة بنود قبل وقت قصير من دخول العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران ، حيز التنفيذ.

وأوضح التقرير السري الذي تصدره الوكالة للدول الأعضاء والذي حصلت "رويترز" على نسخة منه، أن إيران أبقت على مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب ودرجات تخصيبه عند المستويات المحددة في الاتفاق النووي.

وجاء في التقرير أنه تم التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، أي قبل يوم من سريان أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على طهران في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وكشف التقرير أن مخزون إيران من الماء الثقيل يأتي أيضا ضمن الحدود المنصوص عليها وأنه تم التحقق من ذلك في الثالث من نوفمبر.