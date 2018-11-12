وكالة الطاقة الذرية: إيران ملتزمة بالاتفاق النووي رغم العقوبات

وأوضح التقرير السري الذي تصدره الوكالة للدول الأعضاء والذي حصلت "رويترز" على نسخة منه، أن إيران أبقت على مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب ودرجات تخصيبه عند المستويات المحددة في الاتفاق النووي.
وجاء في التقرير أنه تم التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، أي قبل يوم من سريان أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على طهران في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وكشف التقرير أن مخزون إيران من الماء الثقيل يأتي أيضا ضمن الحدود المنصوص عليها وأنه تم التحقق من ذلك في الثالث من نوفمبر.
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