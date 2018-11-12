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19:15 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي Hwasong-12

    مركز أمريكي: كوريا الشمالية تخبئ قواعد صاروخية تطال كل الولايات المتحدة

    © REUTERS / KCNA
    العالم
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    قالت مؤسسة بحثية أمريكية اليوم الإثنين إنها حددت على الأقل 13 من أصل 20 قاعدة صاروخية غير معلن عنها داخل كوريا الشمالية.

    ووفقا لـ موقع أمريكي فقد شدد التقرير الذي أصدره المركز على التحدي الذي يواجه المفاوضين الأمريكيين الذين يأملون في إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية والصواريخ بعيدة المدى.

    رئيس كوريا الجنوبية مون جا إن يصل بيونغ يانغ للمرة الثالثة للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، 18 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
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    وقالت كوريا الشمالية إنها أغلقت موقع التجارب النووية في "بونجاي — ري" وموقع سوهاي لاختبار "محركات الصواريخ".

    كما أشارت إلى إمكانية إغلاق مزيد من المواقع والسماح بإجراء عمليات تفتيش دولية إذا اتخذت واشنطن "إجراءات مماثلة"، والتي لم تظهر عليها حتى الآن أية إشارة.

    قال الباحث جوزيف بيرموديز في التقارير التي نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في العاصمة واشنطن،  إن الصيانة والتحسينات الطفيفة في البنية التحتية قد لوحظت في بعض المواقع، على الرغم من المفاوضات الجارية.

    وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهدا بالعمل من أجل نزع الأسلحة النووية في لقاء القمة في شهر يونيو/ حزيران الماضي في سنغافورة، لكن الاتفاق كان قصيرًا ولم تحقق المفاوضات الكثير من التقدم.

    بعد وقت قصير من تلك القمة، قال ترامب إنه "لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية".

    وأعلنت كوريا الشمالية أن قوتها النووية "كاملة" وأوقفت تجارب الصواريخ والقنابل النووية في وقت سابق من هذا العام، لكن المفاوضون الأمريكان والكوريون الجنوبيون لم يحصلوا بعد من بيونغ يانغ على إعلان ملموس لحجم أو نطاق برامج الأسلحة  أو وعدًا بالتوقف عن نشر ترسانتها الحالية.

    وألغت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك، وقالت وسائل الإعلام الرسمية يوم الإثنين إن استئناف بعض التدريبات العسكرية الصغيرة من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد انتهك الاتفاق الأخير الذي يهدف إلى خفض التوتر. في شبه الجزيرة الكورية.

    تنتشر المواقع التي تم تحديدها في التقرير في المناطق النائية والجبلية لكوريا الشمالية، ويمكن استخدامها لإيواء الصواريخ الباليستية من أصناف مختلفة، ويعتقد أن أكبرها قادر على ضرب أي مكان في الولايات المتحدة.

    وكتب بيرموديز: "قواعد تشغيل الصواريخ ليست منشآت إطلاق"، مضيفا: "يمكن إطلاق الصواريخ من داخلها في حالات الطوارئ لكن إجراءات التشغيل التي يتبعها جيش الشعب الكوري تتطلب أن تكون منصات إطلاق الصواريخ بعيدة عن القواعد وموجودة في مواقع إطلاق جرى استطلاعها من قبل أو شبه مجهزة للتشغيل".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأزمة الكورية, الصواريخ الباليستية, الولايات المتحدة, حكومة كوريا الشمالية, كوريا الشمالية
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