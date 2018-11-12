نتنياهو يجتمع بوزير الدفاع وقادة الجيش الإسرائيلي بشأن أحداث غزة

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفغيدرو ليبرمان وقادة الجيش، مشاورات أمنية عاجلة لبحث تطورات الأوضاع والتصعيد في قطاع غزة، في وقت تشن فيه المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على أهداف عدة في القطاع.

القدس — سبوتنيك. نقل موقع "والا" الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في هذه اللحظات مشاورات أمنية عاجلة في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب مع وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس الأركان غادي أيزنكوت وكبار أعضاء المؤسسة العسكرية والجيش لبحث التصعيد الأمني في قطاع غزة.

© REUTERS / Ronen Zvulun نتنياهو يقطع زيارته لباريس على خلفية الأحداث الأمنية في قطاع غزة

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان للإعلام العربي،، اليوم الاثنين، أن نتنياهو ، قام بقطع زيارته إلى باريس على خلفية الأحداث الأمنية التي وقعت جنوبي البلاد.

كان شهود عيان قالوا في وقت سابق مساء أمس إن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، وبحسب شهود العيان فإن صافرات الإنذار انطلقت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت 7 فلسطينيين من بينهم قياديان في حركة حماس في قطاع غزة يوم الأحد.

وكشف مسؤول في "حماس" أن مجموعة من مسلحي الحركة تعرضت لإطلاق نار من سيارة مارة تابعة لقوات الأمن الإسرائيلية، مضيفا أن أعضاء الحركة طاردوا تلك السيارة.