فساد الجنرالات يضرب "سد النهضة"

أعلن النائب العام الإثيوبي، بيرهانو تسيجاي بمؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا، نقلته وكالة الأنباء الأثيوبية، أن التحقيق استغرق خمسة أشهر وأن المسؤولين اعتقلوا مطلع الأسبوع.
وشهد شهر أغسطس/ آب الماضي، إطاحة الحكومة الإثيوبية بشركة المعادن والهندسة "ميتيك" التي يديرها الجيش، من مشروع سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، بسبب تأخيرات عدة في استكمال المشروع.
وأوضح النائب العام، أن السلطات اعتقلت كذلك 27 آخرين من موظفي المجموعة، وضباط الشرطة ليبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين 63 شخصا.
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، كشفت لجنة برلمانية أن شركة "ميتيك" أهدرت مئات الملايين من الدولارات، في إنتاج الأجهزة دون دراسة شاملة عن السوق لمنتجاتها.
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