خبيرة: تشريعات بعض الدول الأوروبية تسمح للإرهابيين بالإفلات من العقاب

ترى الخبيرة البارزة بملف الإرهاب في المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والأمن، يفغينيا غفوزديفا، أن تشريعات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة، تسمح للأشخاص المتورطين بأعمال إرهابية بالإفلات من العقاب، لعدم كفاية الأدلة.

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN دراسة: أمريكا قتلت نحو 500 ألف شخص في حربها ضد "الإرهاب"

وقالت غفوزديفا، لوكالة " سبوتنيك " اليوم الاثنين: "إذا أخذنا، على سبيل المثال، تشريعات بلجيكا، وفرنسا، وإنجلترا، بشأن الإرهاب، فإنها غير مثالية إلى حد ما".

وأضافت غفوزديفا "هذه التشريعات تسمح بالكثير من الحالات لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا متورطين بشكل مباشر بأنشطة إرهابية بالهروب من الملاحقة الجنائية لعدم كفاية الأدلة. وهذا هو الحال في كثير من الأحيان بالنسبة للنساء".

وأشارت الخبيرة إلى أنه في حالة عودة زوجات الجهاديين من سوريا والعراق إلى أوروبا، سيكون "هناك خطر كبير، بأنه لن يكون هناك شيئًا لإدانتهن، وسيتم الإفراج عنهن على الفور تقريبا".