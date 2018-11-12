"سويفت" تقطع خدماتها عن مصارف إيران

قامت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" بقطع خدماتها عن البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى في إيران. حسبما ذكرت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية سيغال مانديلكر.

وذكرت "سويفت" للمراسلات المالية قبل أسبوع أنها ستعلق وصول عدد من البنوك الإيرانية لنظام تبادل البيانات الخاص بها.

وتم اتخاذ القرار على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات جديدة ضد إيران.

ومن جانبها عبرت المفوضة الأوروبية عن أسفها لهذا القرار الذي من شأنه أن يعرقل العمليات المصرفية والمالية في إيران.

يذكر أن "سويفت" هي شبكة دولية بين البنوك لنقل المعلومات وتوفير شبكة عالمية موحدة للاتصالات المالية الآمنة بين المؤسسات المصرفية.