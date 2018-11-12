الناتو: لا يمكن توفير الأمن لأوروبا من دون تركيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أن لتركيا دورا هاما في توفير الأمن لأوروبا وأنها تكافح عدم الاستقرار في العراق وسوريا.

© Sputnik . Sergey Malgavko الناتو يتطلع لحصول تركيا على نظام الدفاع الصاروخي من دول الحلف

نقلت وكالة " الأناضول " عن الأمين العام للحلف قوله إنه "لا يمكن توفير الأمن لأوروبا من دون بلدان مثل تركيا".

وأكد المسؤول الأطلسي ذلك بكلمة له في العاصمة الألمانية برلين اليوم الإثنين، وأشار إلى أن البلدان التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي تلعب دورا هاما في أمن أوروبا.

وأوضح أن تركيا تكافح عدم الاستقرار في العراق وسوريا: "لا يمكن توفير الأمن لأوروبا من دون بلدان مثل تركيا التي تعتبر محورية بخصوص مكافحة الإرهاب".

ورحب ستولتنبرغ بجهود الدول الأوروبية فيما يخص تطوير قدراتها الدفاعية، مضيفا: "وهذا سيعزز من قوة الناتو في حال القيام به إلى جانب تعزيز العلاقات عبر الأطلسي".