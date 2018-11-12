الناتو: لا يمكن توفير الأمن لأوروبا من دون تركيا

وأكد المسؤول الأطلسي ذلك بكلمة له في العاصمة الألمانية برلين اليوم الإثنين، وأشار إلى أن البلدان التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي تلعب دورا هاما في أمن أوروبا.
وأوضح أن تركيا تكافح عدم الاستقرار في العراق وسوريا: "لا يمكن توفير الأمن لأوروبا من دون بلدان مثل تركيا التي تعتبر محورية بخصوص مكافحة الإرهاب".
ورحب ستولتنبرغ بجهود الدول الأوروبية فيما يخص تطوير قدراتها الدفاعية، مضيفا: "وهذا سيعزز من قوة الناتو في حال القيام به إلى جانب تعزيز العلاقات عبر الأطلسي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)