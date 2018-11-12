وكالة: نفق في طهران يحقق درجة أفضل مشروع عالمي للأنفاق

اختار الاتحاد الدولي للأنفاق في الصين مشروع نفق إيراني كأفضل نفق في العالم وفق ما ذكره المدير التنفيذي لمؤسسة "حراء" الإيرانية.

ونقل موقع وكالة "فارس" للأنباء عن المدير التنفيذي للمؤسسة كريم كنجه أن الاتحاد الدولي للأنفاق اختار مشروع النفق الإيراني كأفضل نفق في العالم.

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وأضاف كنجه أن النفق الموجود في طهران اختير باعتباره أفضل نفق ضمن مشاريع الأنفاق ذات التكلفة الأقل من 50 مليون يورو بفضل دمج التكنولوجيا العالمية الحديثة مع التكنولوجيا الإيرانية.

ولفت إلى أن المشروع جاء ليحل مشكلة تقاطع في طهران مع شبكة سكك الحديد المتجة إلى غرب إيران، وبالتالي أصبح من الصعب فتح الطريق أو قطع الخط الحديدي، بالإضافة إلى صعوبة الاتصال بالشوارع الأخرى لذلك وضع تصميم لحفر نفق قصير لمعالجة المشكلة.

وأضاف، أنه رغم المجازفة في تنفيذ المشروع إلا أنه تم اعتماد أسلوب متطور وإبداعي في حفر النفق وإنجاز المشروع.

وأشار إلى أن مشروع النفق المذكور اختير ليكون متفوقا ضمن الأنفاق التي تقل كلفتها عن 50 مليون يورو بسبب التقنية المستخدمة في التنفيذ.