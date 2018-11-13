ارتفاع عدد قتلى حرائق غابات كاليفورنيا إلى 42 شخصا

أعلن رئيس شرطة مقاطعة بوت الكاليفورنية، كوري هونيا، أن عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفع ليصل إلى 42 شخصا.

موسكو — سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق، تم الإعلان عن مقتل 31 شخصا جراء الحرائق في الأجزاء الشمالية والجنوبية من ولاية كاليفورنيا.

© AFP 2018 / Josh Edelson ارتفاع عدد ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا إلى 31 قتيلا

وفقا لرئيس الشرطة، يعد الحريق الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة

وبدأ الحريق في وقت مبكر من يوم الخميس وهو الأشد بين عدة حرائق أججتها الرياح في أنحاء كاليفورنيا خلال عام، ويعد الأسوأ بتاريخ الولاية.

والجدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا دائما ما تتعرض لحرائق الغابات حيث تلتهم العديد من الهكتارات من الأراضي، ووفقا لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا، فإن مساحة الحرائق في الخمس السنوات الأخيرة من نفس الوقت تقدر بمساحة لوس أنجلوس.