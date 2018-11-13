"تغريدة مبطنة"...الجيش الفرنسي يسخر من ترامب والسبب المطر

وجّه عدد من الجنود الفرنسيين رسالة مبطنة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسخرون فيها منه، بعد رفضه زيارة المقبرة التذكارية للجنود الأمريكيين بسبب المطر.

فبحسب موقع "Business Insider"، رفض ترامب الذهاب إلى المقبرة بحجة المطر.

ليقوم بعد ذلك موقع القوات البرية الفرنسية على صفحته الرئيسية على "تويتر" بنشر تغريدة، جاء فيها صورة لجندي فرنسي وهو يقوم بتدريبات خاصة للجيش، وكتب فيها: "هناك مطر، لا يهم، نحن لا نزال محفزين".

#MondayMotivation Il y a de la pluie, mais c'est pas grave 😅 On reste motivé 👊 pic.twitter.com/29hOJ9ITF0 — Armée de Terre (@armeedeterre) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

وبرأي الكثيرين ممن شاهدوا التغريدة بأنها حملت طابع الاستهزاء من الرئيس الأمريكي، وبادروا بالتعليقات الساخرة.

لاحقا قام الموقع بنشر تغريدة أخرى شكر فيها جميع المتابعين والمشتركين في الصفحة، قائلين: "لا يوجد أي شيء، هذه مجرد تدريبات عسكرية صباحا تحت المطر".

وكانت فرنسا قد احتفلت، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى، وحضر الحفل أكثر من 70 زعيما عالميا.

يذكر بأن جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي وموظف البيت الأمريكي، جون كيلي، قد زارا المقبرة التذكارية بدلا من الرئيس الأمريكي.