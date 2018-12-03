لاريجاني يطالب المسؤولين بسرعة التصدي لمكافحة غسيل الأموال

وقال لاریجاني في مؤتمر صحفي من طهران، اليوم الاثنين، إن "سحب الثقة من وزير الخارجية حق للنواب حسب الدستور الإيراني، ولكن بعض النواب يعتقدون بأن طرح موضوع سحب الثقة من ظريف في الوضع الحالي ليس مناسبا".
وتابع لاريجاني: "ظريف قال إن كلام بعض الأشخاص عن المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب نابع عن مصالحهم الشخصية، وكان الأفضل أن لا يردد هذا الكلام".
ولكن لاريجاني عاد ليؤكد "وجود غسيل أموال في إيران حقيقة، ولكن على المسؤولين الإيرانيين حل هذه الظاهرة بدل من التكلم عنها".
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