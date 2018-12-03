الخارجية الصينية: نتائج قمة العشرين تبث روح الثقة في السوق الدولية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، اليوم الاثنين، بأن نتائج قمة مجموعة العشرين التي عقدت في بوينس أيرس، بثت روح الثقة في السوق الدولية وتدل على أن هذه الثقة ما زالت تلعب دورا حاسما في القضايا الاقتصادية الدولية.

بكين — سبوتنيك. وقال شوانغ خلال إيجاز صحفي: "عقدت القمة الحالية على خلفية نمو ظاهرة الحمائية وسياسة الأعمال الانفرادية".

© AP Photo / Uncredited أولى محطات ابن سلمان بعد قمة العشرين... دولة عربية لم يزرها قائد سعودي منذ السبعينيات

وكان البيان المشترك الذي اعتمده الزعماء إشارة إيجابية مهمة، وأعطى دفعة جديدة وبث الثقة في السوق الدولية".

وأوضح المتحدث أن نتائج القمة تشهد على حقيقة أن مجموعة العشرين، كونها منتدى دوليا هاما للتعاون الاقتصادي، ما زالت تلعب دورا مهما في القضايا الاقتصادية الدولية.

واستضافت الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20، في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر الجاري.