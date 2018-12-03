الأمم المتحدة تتحدث عن إمكانية خلق 65 مليون وظيفة عمل في مجال البيئة

موسكو — سبوتنيك. وقال غوتيريش، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع والعشرين حول تغير المناخ في مدينة كاتوفيتشي بجنوب بولندا: "تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ سيقلل من الانبعاثات في الجو، ويحمي الملايين من الأرواح".
وأشار الأمين العام إلى أنه لم يبق الكثير من الوقت لحل مشاكل المناخ الكثيرة.
وعلل غوتيريش: "باستمرار نضيع الوقت، أدعو الجميع للعمل بشكل ديناميكي في كاتوفيتشي تحت القيادة البولندية حتى تستمر روابط الثقة بتماسكنا، يجب اليوم أن نبدأ بناء الغد، الذي نطمح إليه".
ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع والعشرين حول تغير المناخ في مدينة كاتوفيتشي بجنوب بولندا، لبحث تنفيذ اتفاقية باريس التي تم التوصل إليها في عام 2015.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)