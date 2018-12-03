الأمم المتحدة تتحدث عن إمكانية خلق 65 مليون وظيفة عمل في مجال البيئة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أن الإجراءات الطموحة في مجال البيئة يمكن أن تخلق 65 مليون وظيفة عمل وربح بقيمة 26 ترليون دولار.

موسكو — سبوتنيك. وقال غوتيريش، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع والعشرين حول تغير المناخ في مدينة كاتوفيتشي بجنوب بولندا: "تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ سيقلل من الانبعاثات في الجو، ويحمي الملايين من الأرواح".

© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE غوتيريش: لا بديل عن اتفاقية باريس للمناخ

وأضاف غوتيريش: "وفقا لتقارير صدرت مؤخرا، فإن الإجراءات المناخية الطموحة يمكن أن توفر 65 مليون فرصة عمل وتحقق فائدة اقتصادية مباشرة بقيمة 26 تريليون دولار أمريكي".

وأشار الأمين العام إلى أنه لم يبق الكثير من الوقت لحل مشاكل المناخ الكثيرة.

وعلل غوتيريش: "باستمرار نضيع الوقت، أدعو الجميع للعمل بشكل ديناميكي في كاتوفيتشي تحت القيادة البولندية حتى تستمر روابط الثقة بتماسكنا، يجب اليوم أن نبدأ بناء الغد، الذي نطمح إليه".

ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع والعشرين حول تغير المناخ في مدينة كاتوفيتشي بجنوب بولندا، لبحث تنفيذ اتفاقية باريس التي تم التوصل إليها في عام 2015.