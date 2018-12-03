ترامب يصف لقاءه مع الرئيس الصيني بالاستثنائي ويقول إن الصين لديها الكثير لتكسبه

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءه الأخير مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين بـ"الاستثنائي"، مؤكدا أن الصين لديها الكثير لتكسبه في حال اكتمل الاتفاق معها.

© AP Photo / Susan Walsh محاولة لاغتيال ترامب بواسطة رافعة

القاهرة — سبوتنيك . وكتب ترامب في تغريديتين متتاليتين على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الاثنين "لقائي في الأرجنتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ كان استثنائيا، العلاقات مع الصين اتخذت قفزة كبيرة إلى الأمام، وأشياء جيدة ستحدث".

وأضاف ترامب "نحن نتفق من منطلق قوة كبيرة، كذلك الصين سيكون لديها الكثير لتكسبه عندما يكتمل الاتفاق معها".

وتابع الرئيس الأمريكي "سيكون المزارعون أكثر المستفيدين والأسرع من اتفاقنا مع الصين، فهم عازمون على بدء شراء المنتجات الزراعية فورا".

My meeting in Argentina with President Xi of China was an extraordinary one. Relations with China have taken a BIG leap forward! Very good things will happen. We are dealing from great strength, but China likewise has much to gain if and when a deal is completed. Level the field! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

​وقال "نحن ننتج أفضل وأنظف منتجات في العالم، وهذا ما تريده الصين، أيها المزارعون، أحبكم".