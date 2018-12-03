ترامب يصف لقاءه مع الرئيس الصيني بالاستثنائي ويقول إن الصين لديها الكثير لتكسبه

وأضاف ترامب "نحن نتفق من منطلق قوة كبيرة، كذلك الصين سيكون لديها الكثير لتكسبه عندما يكتمل الاتفاق معها".
وتابع الرئيس الأمريكي "سيكون المزارعون أكثر المستفيدين والأسرع من اتفاقنا مع الصين، فهم عازمون على بدء شراء المنتجات الزراعية فورا".
My meeting in Argentina with President Xi of China was an extraordinary one. Relations with China have taken a BIG leap forward! Very good things will happen. We are dealing from great strength, but China likewise has much to gain if and when a deal is completed. Level the field!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018
وقال "نحن ننتج أفضل وأنظف منتجات في العالم، وهذا ما تريده الصين، أيها المزارعون، أحبكم".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)