البابا يتحدث عن صفات القادة الذين يحتاجهم العالم

أكد البابا فرانسيس على ضرورة ظهور قادة سياسيين بعقلية جديدة قادرين على الحوار من أجل خير العالم.

وقال البابا فرنسيس خلال لقائه أعضاء جمعية "السنونو- قلعة السلام: "نحن بحاجة إلى قادة بعقلية جديدة، هؤلاء الساسة الذين لا يعرفون كيفية إجراء الحوار ليسوا قادة العالم، فالقائد الذي لا يتنازل للقاء "العدو"، ويجلس معه حول نفس الطاولة، لا يستطيع أن يحقق السلام لشعبه، وفعل ذلك يتطلب التواضع وليس الغطرسة".

© AP Photo / Alessandra Tarantino البابا يدعو إلى الحرص على سلامة المهاجرين وكرامتهم

وخلال حديثه أمام شباب الجمعية، دعا البابا فرانسيس إلى: "إنهاء الحروب بشكل نهائي من الكوكب ومن تاريخ البشرية".

ووفقا له، من الضروري تعزيز الحوار بشكل شامل بين ممثلي مختلف المجتمعات والأجيال والثقافات، وكذلك بين الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة، "لأن الثقة تنشأ في الحوار فقط".

وناشد البابا فرنسيس في وقت سابق، كل الأطراف التي لها تأثير في سوريا الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين في محافظة إدلب شمالي سوريا.