وزير النفط الإيراني: نحن في حرب باردة حقيقية

قال وزير النفط الإيراني، بيغين زنغنة، إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها في المنطقة يسعون للضغط على بلاده، لكي يقولوا إنها وصلت لطريق مسدود.

طهران — سبوتنيك وذكر الوزير أن الضغوط هدفها منع إيران من تصدير النفط والغاز والمنتجات البترولية.

ونقلت وكالة "إرنا" عن زنغنة، خلال جلسة مع قادة منظمة الباسيج اليوم الاثنين، "نحن في حرب باردة حقيقية، الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة يسعون للضغط على إيران، لكي يقولوا إن إيران وصلت لطريق مسدود".

وتابع "الضغوط علينا حتى لا نستطيع تصدير النفط والغاز والمنتجات البترولية".

وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا].

إلى أن انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي. ودخلت العقوبات الأمريكية الإضافية ضد إيران، التي تغطي صادرات النفط، حيز النفاذ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي الوقت نفسه، منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات النفطية إلى الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.