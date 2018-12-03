صفقة بين بوتين وابن سلمان تطيح بآمال الكثيرين

© Sputnik . Natalia Seliverstova بيسكوف: بوتين يزور السعودية في 2019 ولا موعد محددا للزيارة

وتقدر تكلفة عقود خام برنت المقرر تسليمها في شهر شباط/ فبراير القادم 62.5 دولارًا، أي أعلى بنسبة 5 في المئة من مستوى "إغلاق صفقة التداول" في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم والتي بلغت 59.46 دولار.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنه توصل إلى اتفاق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود لتمديد صفقة "أوبك +".

ووفقا لشروط الصفقة، تلتزم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و 11 دولة أجنبية أخرى، ومن ضمنها روسيا، بخفض الإنتاج من أجل تحقيق أسعار أعلى في السوق العالمية.

وانخفضت أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب زيادة الأسهم الأمريكية، وتباطؤ نمو الطلب ومخاوف المشاركين في السوق من احتمال زيادة العرض.

كما انخفضت تكلفة العقود الآجلة لبرميل نفط برنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بنسبة 21.6 في المئة إلى 62.4 دولار. ويعتبر هذا رقما قياسيا في السنوات العشر الماضية.