صفقة بين بوتين وابن سلمان تطيح بآمال الكثيرين

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنه توصل إلى اتفاق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود لتمديد صفقة "أوبك +".
ووفقا لشروط الصفقة، تلتزم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و 11 دولة أجنبية أخرى، ومن ضمنها روسيا، بخفض الإنتاج من أجل تحقيق أسعار أعلى في السوق العالمية.
وانخفضت أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب زيادة الأسهم الأمريكية، وتباطؤ نمو الطلب ومخاوف المشاركين في السوق من احتمال زيادة العرض.
كما انخفضت تكلفة العقود الآجلة لبرميل نفط برنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بنسبة 21.6 في المئة إلى 62.4 دولار. ويعتبر هذا رقما قياسيا في السنوات العشر الماضية.
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