الرئيس المكسيكي يعرض الطائرة الرئاسية للبيع

أعلن فريق الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأحد أن المكسيك ستبيع الطائرة الرئاسية في مزاد، في تنفيذ لوعد كان أطلقه خلال حملته الانتخابية.

وقال خورخيه مندوزا المتحدث باسم بنك التنمية الحكومي "بانوبراس" (تم شراء الطائرة من خلاله) للصحافيين إن الطائرة ستخضع لأعمال صيانة ثم سيتم الاحتفاظ بها في مطار في سان برناردينو بكاليفورنيا، بانتظار بيعها، كما جاء على وكالة "فرانس برس".

وبلغ ثمن الطائرة لدى شرائها قبل بضع سنوات 218 مليون دولار.

© AFP 2018 / Josh Edelson اصطدام طائرة ترامب بطائرة أخرى

وأجرت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 787-8 "رحلاتها الأخيرة الأسبوع الماضي عندما أقلت الرئيس المنتهية ولايته إنريكه بينا نييتو إلى بوينوس آيرس لحضور قمة مجموعة العشرين

وأدى لوبيز أوبرادور اليساري المناهض للمؤسسة السياسية السبت اليمين الدستورية كرئيس للمكسيك، متعهدا بإحداث "تحوّل" في بلاد أنهكها الفقر والفساد والجريمة.

ووعد أوبرادور بتغيير "عميق وجذري" في المكسيك لدى توليه مهامه الرئاسية السبت، بعد خمسة أشهر من تحقيقه فوزا كاسحا في الانتخابات.

وقال أوبرادو، المعروف بنمطه البعيد عن الترف ويقود سيارة فولكسفاغن جيتا، إنه ليس بحاجة للطائرة وسيسافر على متن رحلات تجارية.

وأكد وزير المالية كارلوس أورزوا أنه سيتم في وقت قريب عرض 60 طائرة و70 مروحية تملكها الدولة في مزاد.