الرئيس المكسيكي يعرض الطائرة الرئاسية للبيع

وقال خورخيه مندوزا المتحدث باسم بنك التنمية الحكومي "بانوبراس" (تم شراء الطائرة من خلاله) للصحافيين إن الطائرة ستخضع لأعمال صيانة ثم سيتم الاحتفاظ بها في مطار في سان برناردينو بكاليفورنيا، بانتظار بيعها، كما جاء على وكالة "فرانس برس".
وبلغ ثمن الطائرة لدى شرائها قبل بضع سنوات 218 مليون دولار.
وأدى لوبيز أوبرادور اليساري المناهض للمؤسسة السياسية السبت اليمين الدستورية كرئيس للمكسيك، متعهدا بإحداث "تحوّل" في بلاد أنهكها الفقر والفساد والجريمة.
ووعد أوبرادور بتغيير "عميق وجذري" في المكسيك لدى توليه مهامه الرئاسية السبت، بعد خمسة أشهر من تحقيقه فوزا كاسحا في الانتخابات.
وقال أوبرادو، المعروف بنمطه البعيد عن الترف ويقود سيارة فولكسفاغن جيتا، إنه ليس بحاجة للطائرة وسيسافر على متن رحلات تجارية.
وأكد وزير المالية كارلوس أورزوا أنه سيتم في وقت قريب عرض 60 طائرة و70 مروحية تملكها الدولة في مزاد.
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