ماكرون يدعو لاجتماع أزمة في الإليزيه

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاجتماع أزمة في الإليزيه الليلة بحضور عدد من الوزراء لبحث خيارات الخروج من الأزمة في فرنسا، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وقرر ماكرون تأجيل زيارته المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين لصربيا، وذلك على خلفية أزمة السترات الصفراء وما ترتب عنها من مظاهرات.

وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن خبر تأجيل الزيارة أتى على لسان الرئيس الصربي ألكسندر فوفيتش خلال مؤتمر صحافي حيث قال: "نظيري الفرنسي ماكرون قرر تأجيل زيارته لصربيا لبضعة أسابيع بسبب الوضع الحالي في بلاده".

هذا وقالت لوفيغارو بأن اجتماعا وزاريا بدأ مساء اليوم في قصر الايليزيه لتقييم الأوضاع وإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.

ومن جهتهم، قرر الممثلون عن حركة السترات الصفراء عدم المشاركة بالاجتماع المقرر يوم غد الثلاثاء مع رئيس الوزراء إدوار فيليب.

وتشهد فرنسا منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات لحركة السترات الصفراء احتجاجا على زيادة الضرائب على أسعار الوقود وتدهور الأحوال المعيشية وقد أدت المظاهرات لسقوط أربعة قتلى وجرح المئات بالإضافة لاعتقال المئات.