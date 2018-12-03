"أوبك" تصدر بيانا حول انسحاب قطر من المنظمة

أعلنت منظمة "أوبك" اليوم الاثنين أنها تسلمت خطابا رسميا من دولة قطر، كما أكدت المنظمة عزمها على الاستمرار في الالتزام الكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المنظمة أن: "الأمين العام لأوبك محمد باركيندو استلم اليوم خطابا من دولة قطر، يفيد بعزمها الانسحاب من عضوية المنظمة، طبقا للمادة الثامنة من قانون أوبك، ويدخل الانسحاب في حيز التنفيذ بداية من 1 كانون الثاني/ يناير المقبل".

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وأضاف البيان: " أوبك ستبقى ملتزمة بالكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق، وبالإعلان التاريخي للتعاون من 10 دول من غير الأعضاء في أوبك".

وأكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، صباح اليوم الاثنين، أن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2019، مؤكدا أن قرار الانسحاب من "أوبك" جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ "أوبك" بقرار الانسحاب من عضويتها اليوم".