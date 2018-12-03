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    كلاب السلوقي خلال الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    حقيقة توريد كوريا الجنوبية لكلاب من مصر بغرض أكلها

    © AFP 2018 / Karim Sahib
    العالم
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    ردت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، على التقارير التي انتشرت مؤخرا، حول توريد كلاب من مصر بهدف أكلها.

    نفت سفارة كوريا الجنوبية في القاهرة عبر بيان لها، الأنباء التي تحدثت عن استيراد سيئول للكلاب من مصر بغرض تناولها، وفقا لما نشرته العديد من التقارير المحلية المصرية.

    كلاب
    © AFP 2018 / Andrej Isakovic
    نائبة مصرية تطالب بلادها بوقف تصدير كلاب وقطط الشوارع للخارج
    وقالت في البيان: "تناولت العديد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية تصريحات عضو مجلس البرلمان المصري مارجريت عازر، بشأن حل أزمة كلاب الشوارع بتصديرها إلى الدول التي تتناول لحوم الكلاب مثل كوريا — بدلا من قتلها أو التخلص منها- وأكدت ضرورة عمل مزارع للكلاب الضالة من أجل تصديرها إلى الدول الأخرى، إلا أن هذه الأنباء غير صحيحة".

    وأوضحت السفارة أنها "دأبت هذه الأخبار والتقارير على الإشارة إلى كوريا باعتبارها من الدول المرشحة لذلك، وهو ما ينم عن عدم معرفة كبير بثقافة الشعب الكوري، فضلا عن تشويه صورته بتداول هذه المعلومات المغلوطة".

    وأكدت على "أن حكومة كوريا الجنوبية لم تقم مطلقا باستيراد الكلاب بهدف تناول لحومها"، كما أوضحت أن "عادة تناول لحوم الكلاب في كوريا في طريقها للاختفاء، ولا سيما في ظل الضغوط التي تمارسها جمعيات ونشطاء حقوق الحيوان في كوريا، ومن هذا المنطلق يرجى توضيح أن تناول لحوم الكلاب ليس من ثقافات الطعام الشائعة في كوريا".

    وطالب بيان السفارة الكورية في القاهرة بضرورة تحري الدقة وعدم نشر أية أخبار أو مقالات تتعلق بتصدير كلاب الشوارع إلى كوريا الجنوبية.

    وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أعلنت عن تصدير كلاب وقطط الشوارع إلى عدد من دول العالم، حيث أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية، عن تصدير 2400 قطة و1700 كلب إلى عدد من دول العالم، خلال شهري سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، وقالت قبل أيام إنه يجري حاليا إصدار الشهادات الصحية للشحنة المتنوعة من القطط والكلاب تمهيدا لبدء إجراءات التصدير إلى الخارج، وفقا للمعايير الدولية المرعية بهذا الخصوص.    

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    الكلمات الدلالية:
    توريد, سفارة, كلاب, طعام, بيان, كوريا الجنوبية, مصر
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