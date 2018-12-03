قوات حرس الحدود الإيرانية ترفع مستوى الجاهزية

وفي تصريح له خلال اجتماع تشاوري مع مساعد قائد قوات الشرطة في الشؤون التعليمية قال رضائي:
إن قوات حرس الحدود هي المتراس في الدفاع عن النظام والمناطق الحدودية وتتسم مهمتها بالحساسية، وإنها إلى جانب ضمان الأمن المستديم في المناطق الحدودية، تضطلع بمهمة الحفاظ على القيم السامية للثورة الإسلامية.
مشددا على ضرورة الاهتمام بكوادر هذه القوات، والنظر إليها بمثابة الأساس بالنظر إلى الظروف الصعبة على الصعيدين الجغرافي وأداء الخدمة، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه ينبغي الاهتمام الخاص بتدريب كوادرها وإعدادها بشكل ممتاز للارتقاء بقدراتها القتالية والعملانية.
وفيما يتعلقق بالمهمات الخاصة في القطاع البحري، وصف العميد رضائي مهمة حرس الحدود بالحساسة، موضحا أن 40 في المئة من مهمات قوات حرس الحدود تدخل في هذا القطاع "والذي ينبغي أن تعد آلياته وأدواته وفق الإدارة البحرية." على حد تعبير المسؤول الإيراني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)