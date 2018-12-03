قوات حرس الحدود الإيرانية ترفع مستوى الجاهزية

وصف قائد إيراني عسكري رفيع المستوى قوات حرس الحدود في بلاده بالمتراس في الدفاع عن النظام والمناطق الحدودية مشيرا إلى أن مهمة تلك القوات تتسم بالحساسية.

© REUTERS / HANDOUT مستعدون لمواجهة أي تهديد...تفاصيل اجتماع عسكري بين قطر وإيران

أكد قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، العميد قاسم رضائي، على رفع مستوى الجهوزية العملية لقواته ووضعها في الأولوية واستمراريتها ووصفها بالمتراس الدفاعي المتقدم في النظام الإسلامي، بحسب وكالة أنباء "فارس"

وفي تصريح له خلال اجتماع تشاوري مع مساعد قائد قوات الشرطة في الشؤون التعليمية قال رضائي:

إن قوات حرس الحدود هي المتراس في الدفاع عن النظام والمناطق الحدودية وتتسم مهمتها بالحساسية، وإنها إلى جانب ضمان الأمن المستديم في المناطق الحدودية، تضطلع بمهمة الحفاظ على القيم السامية للثورة الإسلامية.

مشددا على ضرورة الاهتمام بكوادر هذه القوات، والنظر إليها بمثابة الأساس بالنظر إلى الظروف الصعبة على الصعيدين الجغرافي وأداء الخدمة، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه ينبغي الاهتمام الخاص بتدريب كوادرها وإعدادها بشكل ممتاز للارتقاء بقدراتها القتالية والعملانية.

وفيما يتعلقق بالمهمات الخاصة في القطاع البحري، وصف العميد رضائي مهمة حرس الحدود بالحساسة، موضحا أن 40 في المئة من مهمات قوات حرس الحدود تدخل في هذا القطاع "والذي ينبغي أن تعد آلياته وأدواته وفق الإدارة البحرية." على حد تعبير المسؤول الإيراني.