"ناسا" تعلن عن قناعتها بفعالية تكنولوجيا الفضاء الروسية

أعلن ممثل "ناسا" بيل غيرستينماير، أن الوكالة مقتنعة بسلامة تكنولوجيا الفضاء الروسية، والآن من الممكن العودة إلى العملية المخطط لها من محطة الفضاء الدولية.

وقال غيرستينماير في مؤتمر صحفي بعد التحام سفينة الفضاء "سويوز ام اس — 11" مع محطة الفضاء الدولية: "كان أهم شيء بالنسبة لنا هو التأكد من إطلاق هذا الطاقم بشكل طبيعي، الآن يمكننا المضي قدما في العملية العادية".

© Sputnik . Valeriy Melnikov تحديد موعد إرسال رائد الفضاء الإماراتي إلى الفضاء

هذا وانطلقت، اليوم الاثنين، مركبة " سويوز ام اس-11" بواسطة الصاروخ الناقل "سويوز — اف غي"، وعلى متنها رواد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، والكندي دافيد سين جاك، والأمريكية آن شارلوت ماكلين، وانفصلت المرحلة الأولى للصاروخ الحامل بنجاح، ومن المخطط أن يقضي رواد الفضاء في المحطة 194 يوما.

وكان من المقرر إطلاق هذه المركبة أواخر ديسمبر بعد عودة طاقم المركبة "سويوز إم إس-09" الذين لا يزالون يعملون إلى الآن في المحطة الفضائية الدولية. غير أنه بعد حادث الصاروخ "سويوز-إف غي" في 11 أكتوبر الماضي تقرر تقديم موعد إطلاق المركبة إلى يوم 3 ديسمبر.