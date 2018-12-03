ترامب يعبر عن تفاؤله بشأن رئيس المكسيك الجديد

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على توليه منصب رئيس المكسيك الجديد.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن لوبيز حقق نصرا سياسيا هائلا، بفضل دعم شعب المكسيك الكبير له.

وتابع قائلا: "أتوقع أن نعمل سويا بشكل جيد لسنوات عديدة قادمة".

Congratulations to newly inaugurated Mexican President @lopezobrador_. He had a tremendous political victory with the great support of the Mexican People. We will work well together for many years to come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

وأدى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليمين الدستورية السبت، بعدما منحه أكثر من 30 مليون مكسيكي أصواتهم، في انتصار كاسح حققه بالانتخابات الرئاسية المكسيكية في 1 يوليو/تموز.

وفي اليوم الذي أدى فيه اليمين، وقع لوبيز أوبرادور اتفاقا مع السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، للعمل على خطة لوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة من تلك البلدان.

ويذكر أن قضية المهاجرين في أمريكا الوسطى تزعج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالما اشتكى من أن المكسيك لم تفعل ما يكفي من إجراءات وتدابير لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي الولايات المتحدة.