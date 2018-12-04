الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات إلى الخليج

ستدخل مجموعة من السفن الحربية الأمريكية إلى الخليج في الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أن الهدف من دخول مجموعة القطع البحرية الأمريكية إلى المنطقة عرض القوة لإيران.

© AP Photo / El Nuevo Dia,Omar Perez مشتريات تركيا من نفط إيران تهبط إلى الصفر

والقطع البحرية الأمريكية التي ستدخل الخليج في نهاية الأسبوع الجاري هي حاملة الطائرات "جون سي. ستينيس" وعدد من السفن الأخرى.

وسيكون دخول السفن الحربية الأمريكية إلى الخليج أول عملية مماثلة في الأشهر الثمانية الماضية.

ومن المتوقع أن تتواجد حاملة الطائرات "جون سي. ستينيس" في الخليج خلال حوالي شهرين.

وقالت المصادر إن وجود حاملة الطائرات سيردع أي نشاط إيراني معاد في المنطقة.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عقوبات تشمل حظر تصدير النفط الإيراني.

يجدر بالذكر أن قناة "سي إن إن" قالت في نوفمبر الماضي إن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت طلبًا قدمته القيادة المركزية الأمريكية لنشر المزيد من القوى العسكرية بما فيها حاملة الطائرات في الخليج. وقدمت القيادة المركزية طلبها على خلفية المخاوف من إمكانية أن تشن إيران عملية عسكرية على الولايات المتحدة ردا على العقوبات.