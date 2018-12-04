"ناسا" تنشر فيديو لأخطر كويكب يهدد الأرض

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر حسابها على موقع "تويتر" فيديو لدوران الكويكب بينو، الذي يعتبر خطرا محتملا يهدد الأرض.

تمكنت "ناسا" من تصوير الدوران الكامل للكويكب بمساعدة المركبة الفضائية "أوزيريس ركس"، التي تستخدم لإيصال عينات التربة من الكويكب.

وكتبت "ناسا" على "تويتر": "مرحبا، الكويكب بينو. لقد قطعت مركبتنا الفضائية "أوزيريس ركس" أكثر من ملياري ميل لمقابلتك".

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC — NASA (@NASA) December 3, 2018

ووفقا للوكالة، فإنها تعتزم دراسة الكويكب خلال عام تقريبا، وسيأخذ مسبار الفضاء عينات بينو بعد ذلك لمزيد من البحث من قبل العلماء. ومن المقرر، عودة "أوزيريس ركس" إلى الأرض في أيلول/سبتمبر من عام 2023.

وقد تم اكتشاف الجرم السماوي، الذي يبلغ حجمه 500 مترا من قبل علماء معهد ماساتشوستس التكنولوجي. ووفقا لحسابات الخبراء فسوف يقترب من الأرض في عام 2182. ويعتبر بينو منذ عام 2013، أخطر كويكب على الأرض، بعد أن فقد كويكب أبوفيس هذا اللقب.