الولايات المتحدة تسمي "القلعة الدفاعية" الأولى ضد روسيا

وقالت السفيرة الأمريكية: "تعتبر بولندا القلعة الدفاعية الأولى في مواجهة روسيا في هذه المنطقة، فروسيا لن تتخلى عن الاستفزازات وبالتالي على بولندا أن تبقى مستقرة لمواجهة الخطر الروسي الدائم".
وأضافت السفيرة، قائلة: "بولندا تلعب دورا استراتيجيا مهما في أمن الولايات المتحدة الأمريكية".
وتابعت: "يجب أن نبقى حذرين من خطوات الدول المعادية في المنطقة خصوصا أن هناك الكثير من الأمثلة التي حصلت مؤخرا، لا شك أن بولندا هي شريك أساسي لنا في الناتو وهي تلعب دورا محوريا أساسيا في حماية الولايات المتحدة الأمريكية".
وختمت قائلة: "إن تعزيز قدرات وقوة دول أوروبا الشرقية سيؤثر لا شك على أمن الولايات المتحدة الأمريكية".
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