الولايات المتحدة تسمي "القلعة الدفاعية" الأولى ضد روسيا

ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن المواجهة مع روسيا ليس مقتصرة عليها فقط بل هناك العديد من الدول الغربية والأوروبية القادرة على لعب دور دفاعي مهم واستراتيجي في مواجهة التمدد الروسي الحاصل في العالم.

© AFP 2018 / WOJTEK RADWANSKI بولندا ترغب بالحماية الأمريكية من "الخطر الروسي"

وأفاد موقع " Rzeczpospolita " البولندي نقلا عن سفيرة الولايات المتحدة في بولندا، جورجيت موسباخر، أن الإدارة الأمريكية تعتبر وارسو هي قلعة الدفاع الأولى في مواجهة روسيا، نظرا للدور السياسي الأساسي والاستراتيجي الذي تلعبه ضد روسيا بنظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت السفيرة الأمريكية: "تعتبر بولندا القلعة الدفاعية الأولى في مواجهة روسيا في هذه المنطقة، فروسيا لن تتخلى عن الاستفزازات وبالتالي على بولندا أن تبقى مستقرة لمواجهة الخطر الروسي الدائم".

وأضافت السفيرة، قائلة: "بولندا تلعب دورا استراتيجيا مهما في أمن الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت: "يجب أن نبقى حذرين من خطوات الدول المعادية في المنطقة خصوصا أن هناك الكثير من الأمثلة التي حصلت مؤخرا، لا شك أن بولندا هي شريك أساسي لنا في الناتو وهي تلعب دورا محوريا أساسيا في حماية الولايات المتحدة الأمريكية".

وختمت قائلة: "إن تعزيز قدرات وقوة دول أوروبا الشرقية سيؤثر لا شك على أمن الولايات المتحدة الأمريكية".