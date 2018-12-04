أرفع قيادي في البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط يقضي منتحرا

تم الإعلان عن سبب وفاة الأميرال الأمريكي جون ستيرني.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي إن الأميرال الأعلى في القوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط قضى انتحارا.

© AP Photo / Noel Celis, Pool العثور على قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط ميتا بالبحرين

وأعلنت القوات البحرية الأمريكية العثور على الأميرال جون سكوت ستيرني ميتا في مقر إقامته بمملكة البحرين في 1 ديسمبر/كانون الأول.

وبدأت مباحث القوات البحرية الأمريكية ووزارة الداخلية البحرينية التحقيق.

ويشار إلى أن التحقيق لم يتناول منذ البداية احتمال الوفاة العنيفة.

وقال آدم ريتشاردسون، رئيس العمليات البحرية الأمريكية، إن خدمة التحقيقات الجنائية البحرية ووزارة الداخلية البحرينية تتعاونان في التحقيق.