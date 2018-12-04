الحكومة الفرنسية تعلن عن تجميد قرار زيادة الضرائب على أسعار الوقود

يعلن رئيس الوزراء الفرنسي، عن قرار لتجميد زيادة الضرائب على أسعار الوقود، وذلك على خلفية الاحتجاجات التى تصاعدت في الأيام الأخيرة بالعاصمة باريس.