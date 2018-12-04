المفوضية الأوروبية: هناك خطر لسيادة "شريعة الغاب" بدلا من سيادة القانون

أعربت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، عن قلقها إزاء حالات إعادة النظر في اتفاقيات دولية مهمة للعالم، محذرة من أن ذلك يؤدي لسيادة "شريعة الغاب" بدلا من سيادة القانون.

© Sputnik . Mohammad Maarouf خبيرة: تشريعات بعض الدول الأوروبية تسمح للإرهابيين بالإفلات من العقاب

بروكسل — سبوتنيك . وقالت موغريني، في كلمة لها في كلية كينيدي للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد: "اليوم، أخشى، أنه علينا الاعتراف بأن النظام العالمي الجديد لم يتجسد بالفعل، والأسوأ من ذلك، اليوم هناك خطر حقيقي بأن شريعة الغاب ستحل محل سيادة القانون، اليوم يتم التشكيك حتى في تلك الاتفاقيات الدولية التي وضعت حدا للحرب الباردة".

ولفتت موغيريني، إلى أنه "بدلا من بناء نظام جديد، يجب علينا اليوم استثمار جزء ضخم من طاقتنا لمنع تفكيك أجزاء من القواعد الحالية"، مشيرة إلى أنه "إذا أردنا الحفاظ على النظام متعدد الأطراف، يجب أن نستثمر في إصلاحه".

وأعربت عن اعتقادها "أن مثل هذه التغييرات لا يمكن أن تحدث إلا إذا عملت أوروبا وأمريكا معاً. وليس هناك طريقة أخرى للتقدم إذا أردنا محاولة خلق نوع من النظام في العالم".

وذكّرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أيضاً الأحداث التي وقعت في مضيق كيرتش، حيث قامت ثلاث سفن بحرية أوكرانية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بانتهاك حدود روسيا وتم احتجازها.

"وكانت سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" وياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية، قد عبرت، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا،ً في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها، ما أثار دعوات من عدة دول لتخفيف التصعيد بالمنطقة وإطلاق سراح البحارة المحتجزين.

واعتبرت موسكو، حادث مضيق كيرتش، استفزازا واضحا دبرته السلطات الأوكرانية قبيل الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقررة في مارس/آذار المقبل.