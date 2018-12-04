الكرملين يعلق على الاحتجاجات في فرنسا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاحتجاجات في فرنسا هي شأن داخلي، مشيرا إلى أن الأهم ألا تؤدي الاضطرابات إلى ضحايا أو مصابين.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف بيسكوف، مجيبا عن سؤال بشأن موقف الكرملين من الاحتجاجات في فرنسا: "إنه شأن داخلي بحت، ومن المهم بالنسبة لنا ألا تؤدي هذه الاحتجاجات التي نشبت لضحايا أو إصابات، وخاصة مواطني روسيا".

© Sputnik . الحكومة الفرنسية تعتزم تجميد قرار زيادة الضرائب على أسعار الوقود

وتابع: "بشكل عام، إنه شأن داخلي تماما، وفرنسا شريك مهم لنا في العلاقات الثنائية والشؤون الدولية".

تتواصل احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، للأسبوع الثالث على التوالي، اعتراضا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية وأبرزها زيادة الضرائب على أسعار الوقود.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب القرار، اليوم الثلاثاء، قرار بتجميد زيادة الضرائب على الوقود، بحسب وكالة أنباء "فرانس برس".

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن اجتماعا وزاريا عقد مساء أمس في قصر الإيليزيه لتقييم الأوضاع وإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.

وكان من المقرر أن يعقد لقاء، اليوم، بين حركة "السترات الصفراء" ورئيس الوزراء إدوار فيليب، إلا أنه تم إلغاء اللقاء، حيث أعلنت الحركة أمس أنها لن تشارك في الاجتماع.