مطالبة دولية لولي العهد السعودي بشأن خاشقجي

كشف مسؤول دولي عن مطالبات تخص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وجهت إلى ولي العهد السعودي.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "القضايا الإقليمية التي تثير قلقا مشتركا لديهما"، حسب آر تي.

© AP Photo / CIA مجلس الشيوخ يستمع إلى مديرة المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

وأضاف فرحان حق أن غوتيريش طالب محمد بن سلمان بإجراء "تحقيق شفاف في ملابسات قضية خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه".

وأوضح فرحان حق أن غوتيريش لم يقم بتشكيل فريق دولي للتحقيق بجريمة جمال خاشجقي لأن "الخطوة الأولى لإطلاق تحقيق دولي تتمثل في أن نتسلم طلبا رسميا من إحدى الدول الأعضاء، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة".

وكان النائب العام السعودي، أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد تم حقنه بمخدر ثم تم تجزيء الجثة.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.