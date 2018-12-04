الجيش الإسرائيلي: تدمير نفق لـ"حزب الله" خارق السياج الأمني

القدس — سبوتنيك. وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ظهر اليوم الثلاثاء، قال إن "قوات جيش الدفاع اكتشفت نفقا إرهابيا خارقا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفركلا… وفي هذه الساعات تقوم قوات الجيش بخطوات عملياتية وهندسية في أعقاب اكتشاف النفق وتمهيدا لإحباطه".
#عاجل #درع_الشمال اكتشاف نفق إرهابي هجومي في منطقة قرية #كفر_كلا— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 4, 2018
اكتشفت قوات جيش الدفاع نفقًا إرهابيًا خارقًا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفر كلا. في هذه الساعات تقوم قوات الجيش بخطوات عملياتية وهندسية في أعقاب اكتشاف النفق وتمهيدًا لإحباطه. pic.twitter.com/DMSsfpOzAu
وأضاف أدرعي: "لقد تم اكتشاف النفق في إطار حملة (درع الشمال) لكشف وإحباط الأنفاق الإرهابية التي قامت منظمة حزب الله بحفرها باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وأكد أدرعي: "لقد اجتاز النفق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولكنه لم يشكل تهديدا فوريا على سكان المنطقة".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.
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