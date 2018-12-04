الجيش الإسرائيلي: تدمير نفق لـ"حزب الله" خارق السياج الأمني

أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على نفق "هجومي" تابع لـ"حزب الله" اللبناني امتد من منطقة جنوب كفركلا اللبنانية إلى داخل الحدود الإسرائيلية، دون أن يشكل تهديدا على سكان المنطقة الإسرائيلية الحدودية.

القدس — سبوتنيك. وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ظهر اليوم الثلاثاء، قال إن "قوات جيش الدفاع اكتشفت نفقا إرهابيا خارقا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفركلا… وفي هذه الساعات تقوم قوات الجيش بخطوات عملياتية وهندسية في أعقاب اكتشاف النفق وتمهيدا لإحباطه".

#عاجل #درع_الشمال اكتشاف نفق إرهابي هجومي في منطقة قرية #كفر_كلا

اكتشفت قوات جيش الدفاع نفقًا إرهابيًا خارقًا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفر كلا. في هذه الساعات تقوم قوات الجيش بخطوات عملياتية وهندسية في أعقاب اكتشاف النفق وتمهيدًا لإحباطه. pic.twitter.com/DMSsfpOzAu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 4, 2018

​وأضاف أدرعي: "لقد تم اكتشاف النفق في إطار حملة (درع الشمال) لكشف وإحباط الأنفاق الإرهابية التي قامت منظمة حزب الله بحفرها باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأكد أدرعي: "لقد اجتاز النفق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولكنه لم يشكل تهديدا فوريا على سكان المنطقة".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.