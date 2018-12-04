إسرائيل: نشاط الجيش في الشمال "دفاعي" ولسنا معنيين بالتصعيد

وفي أعقاب إعلانه عن إطلاق عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي"، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد، قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على نفق "هجومي" تابع لـ"حزب الله" اللبناني امتد من منطقة جنوب كفركلا اللبنانية إلى داخل الحدود الإسرائيلية، دون أن يشكل تهديدا على سكان المنطقة الإسرائيلية الحدودية.
وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ظهر اليوم الثلاثاء، قال إن "قوات جيش الدفاع اكتشفت نفقا إرهابيا خارقا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفركلا… وفي هذه الساعات تقوم قوات الجيش بخطوات عملياتية وهندسية في أعقاب اكتشاف النفق وتمهيدا لإحباطه".
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