إسرائيل: نشاط الجيش في الشمال "دفاعي" ولسنا معنيين بالتصعيد

أكدت تل أبيب أن نشاط الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية هو نشاط "دفاعي"، مشيرة إلى أن تنفيذه يتم في الأراضي الإسرائيلية.

قالت "القناة العاشرة" الإسرائيلية إنه "تم التعميم على جميع السفراء الإسرائيليين بمراسلة أعلى المستويات في البلدان التي يتواجدون فيها لتوضيح أن نشاط الجيش على الحدود الشمالية دفاعي ويتم تنفيذه في الأراضي الإسرائيلية وأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد"، بحسب ما نقله الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني.

وفي أعقاب إعلانه عن إطلاق عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي"، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد، قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على نفق "هجومي" تابع لـ"حزب الله" اللبناني امتد من منطقة جنوب كفركلا اللبنانية إلى داخل الحدود الإسرائيلية، دون أن يشكل تهديدا على سكان المنطقة الإسرائيلية الحدودية.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ظهر اليوم الثلاثاء، قال إن "قوات جيش الدفاع اكتشفت نفقا إرهابيا خارقا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفركلا… وفي هذه الساعات تقوم قوات الجيش بخطوات عملياتية وهندسية في أعقاب اكتشاف النفق وتمهيدا لإحباطه".