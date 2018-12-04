نتنياهو: إسرائيل مستمرة في القيام بعمليات علنية وسرية لضمان أمنها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يجب العمل لمنع ما أسماه "العدوان الإيراني في كل من لبنان وسوريا والعراق".

القدس- سبوتنيك. وأكد نتنياهو، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، "استمرار إسرائيل في القيام بعمليات علنية وسرية لضمان أمن إسرائيل".

وقال نتنياهو: "أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي هذا الصباح عملية درع الشمال التي تهدف إلى الكشف عن أنفاق إرهابية حفَرت من لبنان وتحييدها".

تعقيب رئيس الوزراء نتنياهو على إطلاق عملية #درع_الشمال:



من يحاول المس بدولة إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا.



نعمل بحزم وبمسؤولية على جميع الجبهات بآن واحد. سنواصل القيام بعمليات أخرى، مكشوفة وسرية، من أجل ضمان أمن إسرائيل. pic.twitter.com/wDNdjNk65w — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 4, 2018

​وأضاف: "نعمل بحزم وبمسؤولية على جميع الجبهات بآن واحد. سنواصل القيام بعمليات أخرى، علنية وسرية، من أجل ضمان أمن إسرائيل".

وتابع البيان أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال لقائه معه أمس "إنه يجب الحيلولة دون العدوان الإيراني في كل من سوريا والعراق ولبنان وأماكن أخرى".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، صباح اليوم، عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.