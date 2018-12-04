107 آلاف مهاجر ولاجىء وصلوا إلى أوروبا عبر البحر في 2018

جنيف —سبوتنيك. وتشير منظمة الهجرة الدولية، إلى أنه وصل في الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام، 107583 مهاجرا ولاجئا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وفي الوقت نفسه، لاقى 2133 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
واستقبلت إسبانيا معظم المهاجرين —52678 شخصا. تليها اليونان — 29 782 شخصا، إيطاليا — 23011 شخصا، مالطا — 1182 شخصا — وتغلق القائمة قبرص — 930 شخصا.
وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.
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