الأمم المتحدة تطلب دفع 738 مليون دولار لمساعدة جيران فنزويلا

طلبت الأمم المتحدة مبلغا من المال لكي تساعد جيران فنزويلا على التعامل مع المهاجرين.

وقالت الأمم المتحدة إنها تطلب 738 مليون دولار عام 2109، لكي تساعد على التعامل مع تدفق ملايين المهاجرين واللاجئين من فنزويلا، حسب وكالة "رويترز".

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وفر 3 ملايين شخص من فنزويلا هربا من أزمة سياسية واقتصادية تجتاحها، وتؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أغلبهم فر من البلاد بدءا من 2015.

وتوجه الفنزويليون إلى 16 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وبسبب الأزمة في فنزويلا أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوبات فرضها على فنزويلا تتعلق بحظر توريد أسلحة ومعدات قمع لمدة عام جديد، ينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر / تشرين الثاني الجاري: "بالنظر إلى استمرار تدهور الأوضاع في فنزويلا، قررنا تجديد التدابير والقيود المفروضة منذ 13 نوفمبر 2017 بحظر توريد الأسلحة، ومعدات القمع الداخلي، وسفر وتجميد أصول 18 شخصا".