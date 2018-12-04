ترامب يقلب الطاولة على ممثلة إباحية

نشرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية تقريرا عن أن الفريق القانوني الخاص بالرئيس الأمريكي، قرر أن يرفع دعوى قضائية بحق الممثلة الإباحية، حتى تدفع تعويضات وأتعاب محاماة تصل إلى 800 ألف دولار أمريكي، بعدما اتهمها بمحاولة التشهير به.

© REUTERS / Eduardo Munoz تعرف على قرار المحكمة بشأن استجواب ترامب في علاقته بممثلة إباحية

وطالب محامو ترامب ، بضرورة تغليظ العقوبة ضد دانييلز، حتى لا تتكرر مثل قضايا التشهير تلك ضد أية شخصيات أخرى.

وكانت ستورمي دانيالز قالت إنها مارست الجنس مع ترامب، خلال دورة لألعاب الجولف، حضرها مشاهير على بحيرة تاهو في كاليفورنيا عام 2006، وهو ما نفاه ترامب.

كما رفعت الممثلة الإباحية دعوى قضائية ضد ترامب، لتطعن في صحة اتفاق قضى بتكتمها أمر اللقاء الحميم، مقابل حصولها على 130 ألف دولار.

​كما رفعت ستورمي دانيالز أيضا دعوى تشهير ضد ترامب، بعد تغريدة له في شهر أبريل/ نيسان الماضي، اتهمها فيها بـ"الكذب"، وأشار فيها إلى عدم صحة ما ذكرته بأنها تلقت تهديدات من قبل شخص مجهول في مرآب للسيارات في لاس فيغاس عام 2011، وطالبها بعدم الحديث علنا مرة أخرى عن علاقتها الجنسية المزعومة به، في عام 2006.

Trump lawyers seek $800k from Stormy Daniels for failed defamation suit https://t.co/wXFMzeceV3 pic.twitter.com/OUdHjDhB8R — CBS News (@CBSNews) December 4, 2018

وسخر ترامب من ستورمي حينها، ووصفها بأنها "وجه الحصان"، مضيفا: "إنها لا تعرف شيئا عني، وهي محتالة كبيرة".

وردت ستورمي دانيالز على سخرية دونالد ترامب منها، بتغريدة لها على "تويتر"، قالت فيها: "هل لي أن أقدم رئيسكم، فبالإضافة إلى عيوبه، لقد أظهر عدم كفاءته الجنسية، وكراهيته للنساء، وعدم ضبط نفسه على "تويتر" مرة أخرى، لقد بدأت اللعبة بيننا أيها الضئيل".