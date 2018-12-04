الجيش الإسرائيلي يعلن عن تفاصيل نفق "حزب الله" الجديد

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافه نفقا لـ"حزب الله" اللبناني، ظهر اليوم، أثناء العملية العسكرية "درع الشمال".

ذكر الجنرال عوفير غندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية المواجهة لحزب الله اللبناني، اكتشفت نفقا للحزب بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

هذا هو النفق الهجومي الذي حفره حزب الله من تحت منزل في قرية كفركلا بجنوب لبنان إلى داخل أراضينا:



🔴طوله 200 متر (يمتد 40 مترا داخل أراضينا).

🔴عمقه 25 مترا.

🔴 يتم الآن تحييده.



لدينا القدرة على اكتشاف أنفاق حزب الله بفضل التكنولوجيا الخارقة التي نمتلكها. #درع_الشمال pic.twitter.com/ecSJwWlI7Z — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 4, 2018

وأوضح المتحدث باسم نتنياهو أن النفق طوله 200 متر (يمتد 40 مترا داخل الأراضي الإسرائيلية)، وعمقه 25 مترا، ويتم الآن تحييده، وهدمه.

وقال غندلمان في تغريده له على حسابه الرسمي على "تويتر": "نكتشف الأنفاق الهجومية التي حفرها تنظيم حزب الله الإرهابي على حدودنا الشمالية، مثلما اكتشفنا الأنفاق الهجومية التي حفرتها حركة حماس الإرهابية على حدودنا مع قطاع غزة. نتابع ونراقب منذ سنوات أعمال حفر الأنفاق الهجومية، التي يقوم بها تنظيم حزب الله الإرهابي".

#عاجل #درع_الشمال اكتشاف نفق إرهابي هجومي في منطقة قرية #كفر_كلا

اكتشفت قوات جيش الدفاع نفقًا إرهابيًا خارقًا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفر كلا. في هذه الساعات تقوم قوات الجيش بخطوات عملياتية وهندسية في أعقاب اكتشاف النفق وتمهيدًا لإحباطه. pic.twitter.com/DMSsfpOzAu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

بعد إطلاق إسرائيل عملية "الدرع الشمالي" التي سينفذها الجيش الإسرائيلي بحثا عن أنفاق لـ "حزب الله" اللبناني تمتد من الداخل اللبناني إلى الأراضي الإسرائيلية.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، عن عثوره على نفق "هجومي" تابع لـ"حزب الله" امتد من منطقة جنوب كفر كلا اللبنانية إلى داخل الحدود الإسرائيلية، دون أن يشكل تهديدا على سكان المنطقة الإسرائيلية الحدودية.