سفير الهند: روسيا والهند تبحثان طرق حسابات جديدة خالية من الدولار في صفقة "إس 400"

صرح السفير الهندي لدى روسيا، بالا فينكاتيش فارما، اليوم الثلاثاء، أن المناقشات بين روسيا والهند بشأن استخدام العملات المحلية من أجل دفع قيمة صفقة توريد "إس 400" إلى الهند ما زالت مستمرة.

وقال السفير الهندي في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك ": "المناقشات حول هذا [التداول بالعملات الوطنية] لا تزال مستمرة، لدينا فهم مشترك لكيفية متابعة تنفيذ العقود. وهذا الأمر متعلق ليس فقط بـ"إس 400"، هنالك اتفاقات أخرى، ونحن نجري نقاشات حول إيجاد طرق جديدة للحسابات، باستخدام آليات جديدة للدفع".

وتابع السفير الهندي في موسكو "لا توجد حتى الآن قرارات نهائية، لكن التوجه العام هو نحو ضرورة أن نستخدم آلية الدفع بالعملات الوطنية بشكل أكثر، ولذلك، ستكون هناك مدفوعات بالروبي والروبل، ونحن نعتزم المضي قدماً في هذا الصدد على أساس مقبول للطرفين. لكن التفاصيل لم تنته بعد".

هذا ووقعت روسيا والهند بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقدا لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس 400" لنيودلهي، وتبلغ قيمة خمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ الصاروخية 5.43 مليار دولار، وبالتالي سوف تصبح الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه الأنظمة بعد الصين وتركيا.