مقتل خاشقجي... اكتشاف مفاجأة بعد قرار ألمانيا الصادم ضد السعودية

حاولت شركة ألمانية ألا تلتزم بالحظر المفروض من الحكومة على تصدير السلاح إلى السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية، منها مجلة "شتيرن" الشهيرة والمجلة التلفزيونية "تقرير ميونيخ" بالقناة الألمانية الأولى "ايه ار دي"، أن شركة "راينميتال" ومقرها دوسلدورف تمد السعودية بالسلاح "عبر شركات تابعة لها في إيطاليا وجنوب أفريقيا".

© AP Photo / CIA مجلس الشيوخ يستمع إلى مديرة المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

وقالت مجلة شتيرن إن "مؤسسة مشتركة تقوم بإدارة أعمال "راينميتال" في جنوب أفريقيا، تبث دعايات لبعض المنتجات، التي لها قدرة "فتك غير عادي"، حسب ما تقوله حرفيا إحدى الدعايات.

وذكر هيلموت ميرش العضو في مجلس إدارة "راينميتال" أن "هذه الصادرات لا ينطبق عليها الحظر الألماني المفروض على تصدير السلاح للسعودية".

ويقدر ميرش حجم صادرات الذخيرة إلى السعودية "بأكثر من مائة مليون يورو سنويا".

وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح الألماني في العام الجاري بعد الجزائر، حيث أصدرت الحكومة الألمانية حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي موافقات على تصدير أسلحة للسعودية بمبلغ يصل إلى 416 مليون يورو.

وأعلنت الحكومة الألمانية توقفها بالكامل عن توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان نشرته صحيفة دير شبيغل، إلى أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقا.

"لن يتم تسليم أية أسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها بالفعل (…) تصدير الأسلحة إلى المملكة لا يجري في الوقت الراهن".