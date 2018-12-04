موقع عبري يكشف سبب امتناع إسرائيل عن خوض حرب موسعة في غزة

قال موقع عبري إن هناك سببا قويا منع الجيش الإسرائيلي من الدخول في حرب موسعة في قطاع غزة.

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم، الثلاثاء، أن السبب الحقيقي وراء عدم إقحام إسرائيل نفسها في حرب موسعة في قطاع غزة، يعزى إلى محاولة تفرغ الجيش الإسرائيلي للقضاء على أنفاق "حزب الله" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky إسرائيل: نشاط الجيش في الشمال "دفاعي" ولسنا معنيين بالتصعيد وأوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، قرر القيام بعملية عسكرية كبيرة في الحدود الشمالية، الشهر الماضي، وبأنه قرر الاهتمام بالجبهة الشمالية على حساب عملية عسكرية في قطاع غزة.

وأشار أمير بوخفوط، المعلق العسكري للموقع الإلكتروني، إلى أن السبب الرئيس لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) ، هو السعي إلى وقف إطلاق النار مع "حماس"، وعدم إطلاق عملية في غزة، هي عملية "الدرع الشمالي" ضد أنفاق "حزب الله".

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي أطلع رؤساء بلديات الشمال في المنطقة الشمالية ومحيطها، الليلة الماضية، على تفاصيل الحملة العسكرية، وتم إعلان الجبهة الشمالية منطقة عسكرية مغلقة.