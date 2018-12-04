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    الجيش الإسرائيلي - انتشار القوات بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، جنوب إسرائيل 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    موقع عبري يكشف سبب امتناع إسرائيل عن خوض حرب موسعة في غزة

    © REUTERS / Amir Cohen
    العالم
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    قال موقع عبري إن هناك سببا قويا منع الجيش الإسرائيلي من الدخول في حرب موسعة في قطاع غزة.

    ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم، الثلاثاء، أن السبب الحقيقي وراء عدم إقحام إسرائيل نفسها في حرب موسعة في قطاع غزة، يعزى إلى محاولة تفرغ الجيش الإسرائيلي للقضاء على أنفاق "حزب الله" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

    تل أبيب
    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
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    وأوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، قرر القيام بعملية عسكرية كبيرة في الحدود الشمالية، الشهر الماضي، وبأنه قرر الاهتمام بالجبهة الشمالية على حساب عملية عسكرية في قطاع غزة.
    وأشار أمير بوخفوط، المعلق العسكري للموقع الإلكتروني، إلى أن السبب الرئيس لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، هو السعي إلى وقف إطلاق النار مع "حماس"، وعدم إطلاق عملية في غزة، هي عملية "الدرع الشمالي" ضد أنفاق "حزب الله".
    وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي أطلع رؤساء بلديات الشمال في المنطقة الشمالية ومحيطها، الليلة الماضية، على تفاصيل الحملة العسكرية، وتم إعلان الجبهة الشمالية منطقة عسكرية مغلقة.
    وأوضح الموقع الإلكتروني أن التكنولوجيا الإسرائيلية التي استخدمها الجيش في أنفاق قطاع غزة، ستساعد في تحديد مواقع الأنفاق على حدود لبنان.  

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    الكلمات الدلالية:
    لبنان, حزب الله, الجيش الإسرائيلي, الأنفاق, حزب الله اللبناني, قطاع غزة, إسرائيل
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