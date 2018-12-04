مركز استقبال اللاجئين: عودة أكثر من 1000 لاجئ من لبنان والأردن اليوم إلى سوريا

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 1000 لاجئ سوري عادوا إلى أرض الوطن، خلال الـ24 ساعة الماضية، قادمين من لبنان والأردن.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في نشرة المركز بهذا الشأن: "خلال الـ24 ساعة الماضية عاد 1002 لاجئ إلى الأرضي السورية قادمين من الدول المجاورة: من بينهم من لبنان — 158 شخصاً (48 امرأة و80 طفلا) عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، ومن الأردن عبر معبر نصيب — 844 شخصاً (253 امرأة و430 طفلا).

ومن جانب آخر أفاد المركز أن 223 نازحاً عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل لبلاد.

وخلال الـ24 الماضية، قام الجانب الروسي بتنفيذ عملية إنسانية في منطقة صما (محافظة السويداء) حيث وزعت 500 طرد من المساعدات الإنسانية، يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 2.17 طن. كما وزعت مؤسسة أحمد قديروف، الخيرية في حلب، طن من الخبز وكذلك 80 طقما من الملابس الدافئة على السكان. وتفيد النشرة أنه تم كذلك في منطقة الصالحية (محافظة دير الزور) تقديم المساعدة الطبية لـ 42 شخصاً من السكان بما في ذلك لـ 19 طفلا.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام في مساحة 13.3 هكتار من الأراضي في محافظة حمص، ودمشق والقنيطرة.

وتشير النشرة إلى أنه "تم تطهير 13.3 هكتار من الأراضي. تم العثور وتدمير 30 قطعة متفجرة، بما في ذلك عبوات ناسفة يدوية الصنع".