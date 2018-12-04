موسكو: بوتين وميركل وأردوغان مستعدون لعقد قمة حول سوريا

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أعربوا خلال قمة "العشرين" عن استعدادهم لعقد قمة رباعية، كتلك التي جرت في إسطنبول حول سوريا، إذا دعت الحاجة لذلك.

© Sputnik . Mikhael Klimentev انتهاء القمة الرباعية حول سوريا في إسطنبول

موسكو- سبوتنيك وقال أوشاكوف، للصحفيين، "اتفقنا مع أردوغان وميركل أن تتم الدعوة حسب الحاجة لمنتدى رباعي آخر. أي بمشاركة بوتين وأردوغان وميركل وماكرون".

وأوضح أوشاكوف، أن لا معلومات حتى الآن عن مكان وموعد اللقاء، مضيفا "ربما ليس في إسطنبول، لأنه من المستبعد أن يرغبوا باللقاء في إسطنبول طيلة الوقت".

وتابع "وإذا تم التوصل لاتفاق حول عقد مثل هذه اللقاءات الرباعية، فربما يجري الاتفاق بالتوازي على مكان اللقاء".

كما لفت إلى أنه "حتى الآن يوجد استعداد مبدئي من قادة الدول لعقد لقاء كهذا عند الحاجة".