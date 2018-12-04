منها 3 دول خليجية... إيران: سنوسع علاقاتنا مع دول الجوار ولن نكون أعداء

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران ستوسع علاقاتها مع دول الجوار والدول الإسلامية والعالم، مشيرا إلى محاولات أمريكا للحد من علاقات إيران مع دول الجوار.

وأوضح روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "الشعب الإيراني له علاقات من الغرب مع العراق وتركيا ومن الشمال مع أذربيجان وروسيا وكازاخستان وتركمنستان ومن الشرق مع أفغانستان وباكستان ومن الجنوب مع سلطنة عمان وقطر وكذلك مع الكويت".

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وأشار إلى أن هذه العلاقة الحميمة والوثيقة بين إيران وهذه الدول ستستمر، ولا تستطيع أمريكا فصلنا عن شعوب المنطقة والذي كنا على مر القرون إلى جنب بعضنا، جيرانا متحابين، لافتا إلى أن أمريكا ليست قادرة على قطع علاقاتنا التجارية مع المنطقة والعالم.

وأضاف روحاني: "نحن لسنا ولن نكون أعداء لأي من شعوب دول الجوار… أمريكا لا تستطيع خلق الفرقة والنزاع والعداء بيننا وبين دول الجوار ودول العالم الإسلامي".

وأشار روحاني إلى "محاولات إيران لمساندة الشعب اليمني والذي يتعرض إلى جرائم من قبل الائتلاف السعودي"، مؤكدا أن "الشعب اليمني أيضا سينتصر على آل سعود وأمريكا".