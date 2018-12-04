بالفيديو... مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية وأعضاء "السترات الصفراء"

انتشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يوثق مواجهات عنيفة بين عناصر الشرطة الفرنسية وأعضاء حركة "السترات الصفراء"، وذلك بعد تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء" رفضا للزيادات الضريبية.

وأفادت حركة "السترات الصفراء" يوم الأحد الماضي، "أن 378 من مناصري الحركة ما زالوا رهن الاحتجاز، عقب المصادمات العنيفة، التي شهدتها شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

ورافقت مظاهرة "السترات الصفراء"، التي تعارض على وجه الخصوص ارتفاع أسعار الوقود، مواجهات كبيرة بين المتظاهرين ورجال الشرطة حيث قام عدد من المتظاهرين بحرق السيارات وتخريب واجهات المحال في ساحة الشانزيليزيه.

ما أجبر فرنسا، اليوم الثلاثاء، على تجميد قرار زيادة الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وذلك بعد تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء".

وتشهد فرنسا منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات لحركة السترات الصفراء احتجاجا على زيادة الضرائب على أسعار الوقود وتدهور الأحوال المعيشية، وقد أدت المظاهرات لسقوط أربعة قتلى وجرح المئات بالإضافة لاعتقال المئات.