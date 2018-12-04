واشنطن تهدد وتمهل موسكو 60 يوما "للامتثال" لاتفاقية الصواريخ

© Sputnik . Said Tcarnaev روسيا: اتهامات واشنطن لموسكو بانتهاك معاهدة الصواريخ هي لصرف الانتباه عن انتهاكاتها

القاهرة — سبوتنيك . أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى حتى تمتثل روسيا للاتفاقية خلال 60 يوما.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في بروكسل، إن "الولايات المتحدة ستعلق التزامها باتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى لمدة 60 يوما حتى تلتزم روسيا بالاتفاقية".

وأوضح بومبيو أن روسيا تقوم بإجراء اختبارات على صواريخ "اس اس 8" وتستخدم منصات الإطلاق الثابتة والمتحركة، ما اعتبره "تهديدا لأمن أوروبا"، و"خرقا للمعاهدة". وتابع: "ماضون في ردع روسيا عن تلك الانتهاكات".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبق وأفاد بأن بلاده ستنسحب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وأن أمريكا ستواصل، على حد قوله، زيادة قدرتها النووية حتى "تفيق" بقية الدول. وبعد ذلك ستكون الولايات المتحدة مستعدة لإيقاف هذه العملية والشروع في خفض هذه الأسلحة، موضحا أن هذه الرسالة موجهة في المقام الأول إلى الصين وروسيا.

وفي تصريحات له يوم الاثنين، 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول القضايا العسكرية مناقشة خطوات روسيا فيما يتعلق بنوايا الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى… وأشار حينها إلى أن هذا القرار لا يمكن أن يبقى من دون رد.

وقال بوتين في اجتماع لهيئة التصنيع العسكري "أقترح اليوم مناقشة خطواتنا المتعلقة باحتمال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".