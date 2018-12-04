ترامب يخفض تكلفة بناء الجدار مع المكسيك من 5 مليارات إلى 25 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاستثمارات في حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بما في ذلك بناء الجدار ضد المهاجرين وتدفق المخدرات، تقدر بنحو 25 مليون دولار، مؤكدا أن هذا المبلغ سيسترد في غضون شهرين فقط.

وغرد ترامب على موقع "تويتر" قائلا "هل يمكن لأحد أن يفسر للديمقراطيين (نحن بحاجة إلى أصواتهم)، أن البلاد تفقد سنويا 250 مليار دولار من الهجرة غير الشرعية، دون احتساب تدفق المخدرات. حماية الحدود، بما في ذلك بناء الجدار يكلف 25 مليون دولار. وسوف نسترد هذا المبلغ في غضون شهرين فقط. افعلوا هذا!".

Could somebody please explain to the Democrats (we need their votes) that our Country losses 250 Billion Dollars a year on illegal immigration, not including the terrible drug flow. Top Border Security, including a Wall, is $25 Billion. Pays for itself in two months. Get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018

يشار إلى أن بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك لمنع الهجرة غير القانونية كان أحد وعود ترامب في حملته الانتخابية. وفي نهاية يوليو، قال ترامب خلال اجتماع مع أنصاره، إن أجزاء من الجدار على الحدود مع المكسيك يجري بناؤها بالفعل. وفي أغسطس، قال الرئيس إنه تم تخصيص 3.5 مليار دولار لبناء الجدار، بينما تم طلب 5 مليار أخرى من الميزانية.

هذا وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا ،يعلق لمدة 90 يوما منح اللجوء السياسي للمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة.

وتم اتخاذ هذه التدابير بسبب قوافل المهاجرين القادمين من بلدان أمريكا الوسطى، والتي تتوجه إلى أميركا عبر الأراضي المكسيكية.