إسرائيل تكشف أهداف "درع الشمال" وعلاقة إيران بها

كشفت رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي عن أهداف عملية "درع الشمال" التي تم البدء بها، اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، وعلاقة بعض الأطراف الإقليمية التي دفعت تل أبيب إلى الإعلان عن هذه العملية.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky إسرائيل: نشاط الجيش في الشمال "دفاعي" ولسنا معنيين بالتصعيد

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية تهدف إلى إحباط خطر "حزب الله" وضرب التموضع الإيراني في الحدود الشمالية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، عن إطلاقه لعملية "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود وتدميرها وهي تقع شمالي البلاد وقد يستخدمها "حزب الله" اللبناني في حروبه المستقبلية.

إلى ذلك، وبعد إطلاق إسرائيل العملية، رد الجيش اللبناني ببيان جاء فيه "على ضوء إعلان العدو الإسرائيلي فجر اليوم إطلاق عملية (درع الشمال) المتعلقة بأنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة".

وأضاف البيان أن "وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تقوم بتنفيذ مهماتها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في منطقة الجنوب".

كما أشار البيان إلى أن الجيش اللبناني على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ.