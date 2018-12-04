أوكرانيا تناقش مع وزراء خارجية دول "الناتو" مسألة إرسال سفن إلى بحر آزوف

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، بافل كليمكين، اليوم الثلاثاء، أنه ناقش في اجتماع مع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل اقتراحا لإرسال سفن إلى بحر آزوف.

بروكسل — سبوتنيك. وقال كليمكين للصحافيين، دون تحديد ما هي نتيجة المناقشة وما هو الرد على هذا الاقتراح "ناقشنا مسألة إرسال سفن إلى بحر آزوف".

© Sputnik . Nikolai Lazarenko الرئيس الأوكراني يهدد روسيا بالمحكمة الدولية بسبب حادث كيرتش

ولم يشر الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الذي تحدث في مؤتمر صحفي قبله، إلى مثل هذه الإجراءات، ولكنه أشار فقط إلى نية الحلفاء مواصلة تقديم الدعم العملي والسياسي لكييف.

يذكر أنه سبق وقامت ثلاث سفن ("بيرديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو") من البحرية الأوكرانية باختراق الحدود الروسية والدخول في حوض المياه المحلي للبحر الإقليمي التابع لروسيا الاتحادية. ثم توجهت هذه السفن بعد ذلك من بحر آزوف إلى مضيق كيرتش، وقامت السفن الأوكرانية بمناورات خطيرة رافضة الاستجابة للمطالب المشروعة للسفن والزوارق الروسية المرافقة لها. وفي نهاية الأمر تم احتجاز 24 عسكريا أوكرانيا كانوا على متن هذه السفن.

من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث الذي وقع عند مضيق كيرتش، بأنه استفزاز مشيرا إلى أنه كان من بين أفراد أطقم السفن المذكورة عنصران من عناصر جهاز الأمن الأوكراني، اللذان قاما بإدارة هذه العملية الخاصة. وأكد بوتين أيضا أن قيام الجانب الأوكراني بهذا الاستفزاز في البحر الأسود يعود السبب فيه- على حد قوله — إلى المستوى المنخفض لشعبية الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة.